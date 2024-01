Concorso scuola, quanto sono preparati in inglese gli aspiranti docenti? Il corso frizzante del social prof Sandro Marenco

Tra le competenze richieste agli aspiranti docenti c’è anche l’inglese, al livello B2. Come prepararsi in vista della pubblicazione del calendario delle prove scritte? Ecco un metodo diverso e originale per prepararsi, tra quiz e simulazioni. VAI AL CORSO

Concorso docenti, quesiti di inglese

Il bando del concorso ordinario docenti, sia per infanzia e primaria che per secondaria, prevede, nella prova scritta, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Il corso di preparazione ai quesiti di inglese della prova scritta

Su questi argomenti il corso Come affrontare i quesiti di inglese della prova scritta dal 1 febbraio, a cura del noto docente content creator Sandro Marenco.

Il corso si propone di ripassare le nozioni basilari attraverso la risoluzione di quiz, in modo da fissare alcune regole e trovare spiegazione a quelle risposte che sembrano più ostiche. È un utile strumento sia per chi vuole ripassare e sia per chi non ha dimestichezza con la grammatica della lingua inglese.

L’obiettivo del corso è rendere il più possibile autonomo il candidato andando ad evidenziare parole e strutture chiave delle domande, esaminando gli argomenti proposti nei precedenti concorsi e facendo vere e proprie simulazioni delle prove.

Chi è Sandro Marenco

“Mi chiamo Sandro Marenco, sono un Social Prof, uno speaker radiofonico e un content creator. Mi sono laureato in lingue alla Cattolica di Milano, ho lavorato per una grande multinazionale dell’elettronica di consumo come marketing manager e, dopo anni trascorsi in giro per il mondo, ho capito che non stavo vivendo la mia vita ma quella dell’azienda. Così ho mollato tutto e ho iniziato a creare per me stesso. Folle? Beh, forse si, ma lo rifarei subito”, così il prof Marenco si descrive nel suo sito ufficiale.

Autoironia, creatività, originalità, sensibilità e passione: questi gli ingredienti del metodo Marenco, docente di inglese e tedesco in un istituto di istruzione superiore con più di 100mila followers su Instagram e più di 360mila su TikTok che favoriscono un apprendimento frizzante e adattato su misura sulle esigenze di ogni discente.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Educare alle competenze sociali a scuola

Giorno della Memoria con Lia Levi: spunti per le attività in classe GRATIS

Progettare percorsi didattici con l’intelligenza artificiale generativa

Utilizzo di bard in Google Workspace

Utilizzo del copilot in Windows

Strategie per creare ambienti di apprendimento accoglienti ed efficaci

Come affrontare i quesiti della prova scritta

I patti educativi di comunità, conosciamoli a fondo

Disforia di genere: non riconoscersi nel proprio corpo

Attività Steam con carta, cartone e coding

Le figure di coordinamento nella transizione ecologica e digitale

Utilizzare le prove Invalsi di matematica per una didattica più efficace (Scuola primaria)

Il dirigente scolastico e la gestione delle innovazioni nella scuola