Concorso scuola, quando si svolgerà e con quali novità? Risponde l’esperta

Quando si svolgerà il prossimo concorso per i docenti? Quali novità ci sono? E quali requisiti serviranno per gli insegnanti tecnico pratici? Sono domande che diversi docenti si fanno, e a cui abbiamo dedicato recentemente spazio.

La diretta della Tecnica risponde live

Dei prossimi concorsi, delle 150 preferenze e delle prossime immissioni in ruolo, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 18 luglio con Patrizia Giovannini della direzione nazionale Gilda.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

“Ci sono novità per il prossimo concorso? E che requisiti serviranno per fare gli itp?“

Ecco la risposta di Patrizia Giovannini:

“Il prossimo concorso Pnrr ci sarà tra ottobre e dicembre 2024 (sarà il secondo). I requisiti per fare gli ITP? Fino ad adesso bastava il diploma ma dal primo gennaio 2025 secondo una norma pregressa è necessario avere una laurea triennale che sia corrispondente al titolo di scuola superiore, quindi con il quale si ha il titolo a insegnare come insegnante tecnico pratico”.

“Il prossimo concorso poi le regole saranno stabilite, se rimane nel 2024 ancora rimarranno le vecchie regole quindi dovrebbero poter partecipare, sempre che non sia tolta la salvaguardia che era già stata posta, perché per il momento noi parliamo di concorsi, sia il primo che il secondo, che hanno norma transitoria perché serviva necessariamente avere i 24 cfu per poter partecipare o essere abilitati. Mentre quando andrà a regime il sistema dei 60 cfu, quindi delle abilitazioni del DL 36 a pieno ritmo, a quel punto serviranno necessariamente i 60 cfu per partecipare ai concorsi. Questo per tutti, anche per coloro che ne avevano 24, quindi bisognerà poi vedere se la norma transitoria rimane in piedi, oppure sarà necessario adeguarsi alle nuove norme”.