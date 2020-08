Concorso scuola secondaria. Attesa per la prova preselettiva

Con un totale di oltre 430mila domande pervenute per il concorso ordinario scuola secondaria, a fronte dei 34mila posti disponibili, è molto probabile che debba tenersi anche la prova preselettiva. Sappiamo infatti che tale prova è prevista soltanto qualora, a livello regionale e per singola procedura concorsuale, il numero dei candidati sia quattro volte superiore al numero totale dei posti messi a concorso.

Tuttavia, ancora non si conoscono possibili date. L’unica cosa certa è che ne verrà dato avviso in Gazzetta Ufficiale. Qualora si debba svolgere anche la preselettiva, in Gazzetta verrà pubblicato anche l’archivio da cui saranno estrapolate le domande del test preselettivo, almeno venti giorni prima del suo effettivo svolgimento.

Su cosa verterà la prova preselettiva?

È probabile che lo svolgimento della prova sarà computer-based. Il test di preselezione è finalizzato all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e di conoscenza della normativa scolastica. Un’ora di tempo e 60 quesiti a risposta multipla così suddivisi:

capacità logiche : 20 domande;

: 20 domande; comprensione del testo : 20 domande;

: 20 domande; normativa scolastica : 10 domande;

: 10 domande; lingua inglese: 10 domande.

Sono ammessi alla prova scritta candidati per numero pari a tre volte superiore ai posti totali disponibili, anche in questo caso su base regionale e per singola procedura concorsuale.

Su quali manuali prepararsi?

