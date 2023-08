Concorso scuola secondaria fase transitoria. Requisiti

Le continue modifiche delle disposizioni di legge che regolano il reclutamento dei docenti stanno creando non pochi dubbi e perplessità negli aspiranti docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Senza andare troppo a ritroso le ultime disposizioni introdotte dal decreto 36 convertito in legge 79 nel 2022, rimasero in “standby” per la mancata pubblicazione del decreto, prevista per il 31 luglio del 2022, ma che ancora a distanza di un anno conosciamo solo la bozza.



Fase transitoria



Con la conversione in legge del decreto 75 del 22 giugno 2023 l’art. 20 ha previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione e per tutto il periodo di attuazione del PNRR, è prevista una procedura di un concorso accelerata che prevede una prova scritta e una prova orale, in attesa dell’emanazione del DPCM che detti le disposizioni specifiche per il conseguimento dei 60 CFU.

Prova scritta



Una prova scritta consistente in una serie di quiz a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, sull’informatica e sulla lingua inglese.



Prova orale



Una prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa e le competenze didattiche sull’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico;

Procedure concorsuali



Fermo restante che la procedura concorsuale dovrebbe essere bandita annualmente al fine di coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili annualmente in ogni singola regione, entro la fine di agosto o i primi di settembre dovrebbe essere emanato il bando di concorso per posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre chiaramente al bando per i docenti specializzati sul sostegno.



Requisiti docenti



Possono partecipare al concorso per i posti comuni di scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti docenti in possesso di:

• Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello, e abilitazione nelle specifiche classi di concorso;

• titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e aver svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti. Il servizio deve essere stato svolto secondo le disposizioni della legge 124 che prevede 180 giorni per anno scolastico o dal primo febbraio alla fine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali;

• titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e 24 CFU/CFA, conseguiti entro il 31/10/2022.

Requisiti ITP

Possono partecipare al concorso per i posti comuni di scuola secondaria di primo e secondo grado gli aspiranti insegnanti tecnico-pratico in possesso di:

• Laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso;



• Titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti. Il servizio deve essere stato svolto secondo le disposizioni della legge 124 che prevede 180 giorni per anno scolastico o dal primo febbraio alla fine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali;

• Titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.

Requisiti docenti di sostegno

I docenti per partecipare al concorso riguardo ai posti di sostegno, oltre al titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, devono aver superato il percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.