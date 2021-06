Concorso Stem, prepararsi alla prova di matematica

Tempi e modalità del concorso Stem sono ora chiari, a seguito dell’uscita del bando in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno scorso. Quanto alla preparazione al concorso e ai programmi, ne abbiamo parlato in un articolo precedente.

Sono 6.129 i posti messi a bando suddivisi in base alle seguenti classi di concorso.

A020 – “Fisica” n. 282 posti;

A026 – “Matematica” n.1005 posti;

A027 – “Matematica e Fisica” n. 815 posti;

A028 – “Matematica e Scienze” n. 3124 posti;

A041 – “Scienze e tecnologie informatiche” n. 903 posti.

Quale preparazione, nello specifico, per l’area matematica nella scuola media? La classe di concorso di riferimento, lo ricordiamo, è la A028.

La proposta formativa della Tecnica della Scuola, per la classe A028

La Tecnica della Scuola, in collaborazione con l’Associazione Mateinitaly, propone i corsi di Matematica MATHUP. Sono percorsi di formazione e aggiornamento on line per insegnanti di matematica di ogni ordine di scuola.

I corsi MathUp sono ideati da Mateinitaly, un’associazione costituita da docenti universitari con un’esperienza ventennale nel Centro “matematita” dell’Università degli Studi di Milano e nel Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano. L’associazione progetta e realizza materiali ed eventi nell’ambito della formazione e divulgazione scientifica. I corsi MathUpsono accreditati presso il Ministero dell’Istruzione e ufficialmente riconosciuti come corsi di aggiornamento per i docenti.

VAI AL LINK DEI CORSI MATHUP e scegli il programma d’esame rispetto al quale ritieni di avere maggiori lacune, scegliendo tra quello di primo, secondo o terzo anno di scuola secondaria di primo grado.

Tutti i programmi del concorso Stem, come da Allegato A del Ministero dell’Istruzione

Ecco una sintesi dei principali nodi concettuali generali, validi per ogni classe di concorso:

dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici , al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica, una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e l’opportuna adozione di strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni;

di insegnamento e dei loro , al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica, una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e l’opportuna adozione di strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni; conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione;

dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione; conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa;

finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa; conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata , coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica;

, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica; competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento;

inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento; conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto , con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico;

, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico; conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con particolare riguardo: alla Costituzione; alla Legge 13 luglio 2015, n. 107; all’autonomia scolastica; agli ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo di istruzione; alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; alla valutazione degli alunni e alla certificazione delle competenze; alla governance delle istituzioni scolastiche; allo stato giuridico del docente (contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova); all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati); ai disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; alle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Programmi per classe di concorso