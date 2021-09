Concorso straordinario abilitante, con quanti punti si supera la prova?

Il concorso straordinario abilitante era stato bandito con il DD 497 del 21 aprile 2020 e con una disposizione integrativa e proroga dei termini di scadenza nel decreto dipartimentale 748 dell’1 luglio 2020 per consentire la partecipazione con riserva agli aspiranti ITP che non avevano ancora sostenuto l’esame di Stato 2019/2020.

La proroga dei tempi di scadenza della domanda, con il DD 748/2020, passò dalle ore 23:59 del 3 luglio alle ore 23:59 del 15 luglio 2020.

I partecipanti a quel bando, ancora attendono di sapere quando si svolgerà il suddetto concorso straordinario per conseguire l’abilitazione all’insegnamento. Tale procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, resta molto attesa sia da docenti già di ruolo che da docenti inseriti nelle GPS.

Come si svolge la prova?

Tale prova avrebbe dovuto svolgersi con un test computer based della durata di 60 minuti. Il candidato avrebbe dovuto rispondere a 40 quesiti a risposta multipla sulle competenze disciplinari riferite alla classe di concorso scelta e altri 20 quesiti sulle competenze didattico/metodologiche.

Con un risultato di 42 punti, ovvero con 42 risposte esatte, il candidato avrebbe superato la prova.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.