Concorso straordinario bis: anche chi non ha vinto chiede di potere accedere al percorso abilitante di 40 ore per i 5 Cfu

Il Coordinamento Docenti Modifichiamo il Concorso Straordinario Bis si rivolge alle sigle sindacali che il giorno 3 Novembre 2022 incontreranno il nuovo Ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: le nostre istanze non possono essere disattese!

Il nuovo Governo è guidato da Fratelli d’Italia che, al termine della scorsa legislatura, ha presentato un emendamento al Dl Aiuti Bis in cui erano messe nero su bianco le stesse richieste portate avanti dal Coordinamento: accesso alla formazione universitaria abilitante di 40 ore, prevista da bando, e inserimento in graduatoria merito di tutti i partecipanti, ognuno con il proprio punteggio. Tali graduatorie devono essere a scorrimento, a coprire i posti dei rinunciatari nell’immediato, ed essere utilizzate per l’immissione in ruolo di tutti i partecipanti nei prossimi anni.

Chiediamo alle sigle sindacali di farsi portavoce delle stesse richieste riportate sopra e di ricordare al Ministro che queste sono state, appunto, già inserite in un emendamento, dunque non si può attendere oltre a emettere un provvedimento adeguato.

Ricordiamo a tutti i partecipanti all’incontro di giovedì 3 Novembre 2022 che la maggior parte dei partecipanti ha superato la prova orale prevista con un punteggio pari o superiore a 70, punteggio che nei passati concorsi garantiva inserimento in gm e abilitazione automatica. Attualmente, invece, sono esclusi dalla graduatoria e privi di abilitazione, condizione che mette fortemente a rischio la possibilità di continuare a svolgere la loro professione.

Il Ministro dell’Istruzione e DEL MERITO non può soprassedere a questa situazione. Vogliamo una soluzione e la soluzione è la stessa riportata mesi fa nell’emendamento presentato da Fratelli d’Italia che vedeva accordo con le forze ora al Governo.

COORDINAMENTO MODIFICHIAMO IL CONCORSO STRAORDINARIO BIS