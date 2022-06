Concorso straordinario bis, forti lamentele per la traccia sorteggiata lo stesso giorno della prova

Sono tantissime le lamentele dei candidati al concorso straordinario bis sul fatto che la traccia del tema da trattare al colloquio, unica prova del concorso che si dovrebbe svolgere nel prossimo mese di luglio, venga sorteggiata qualche ora prima dell’esame. Viene richiesto dagli stessi candidati al concorso straordinario che la traccia della prova unica venga sorteggiata un giorno prima, per permettere agli aspiranti docenti di progettare con qualche ora di tempo un’Uda efficace.

In cosa consiste la prova orale

L’esame del concorso straordinario bis, si svolgerà nel mese di luglio 2022, consisterà in una prova disciplinare orale, senza voto minimo di sbarramento, della durata di 30′, finalizzata all’accertamento della preparazione dei candidati, dalla quale si procederà alle graduatorie di merito regionali, distinte per classi di concorso, sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova orale. La traccia della prova, ovvero la tematica da trattare, sarà resa nota, tramite un sorteggio, durante la giornata in cui si svolge la medesima prova.

I candidati in posizione utile in graduatoria stipuleranno un contratto a tempo determinato di durata annuale. Nel corso dell’anno questi soggetti parteciperanno con oneri a proprio carico a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, volto a integrare le proprie competenze professionali. A conclusione del percorso di formazione annuale una prova finale permetterà al docente di guadagnarsi un contratto a tempo indeterminato nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio e il docente a questo punto acquisirà anche l’abilitazione all’insegnamento. I candidati che non entreranno in ruolo invece non potranno acquisire l’abilitazione all’insegnamento.