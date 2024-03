Concorso straordinario D. S. : prende il via con la prova orale, entro giugno sarà avviato il corso intensivo di formazione

Con Avviso n° 38649 del 20 marzo 2024 prendono il via le prove orali per i candidati che dopo aver partecipato al concorso per il reclutamento dei D.S. del 2017 e non avendo superato la prova orale hanno prodotto ricorso giurisdizionale.

Calendario prove

La prova in modalità orale si svolge presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Viale Trastevere n. 76/a – Roma nelle seguenti date e orari:

• Aprile 2024: giorni 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24. In ciascuna delle giornate indicate il turno antimeridiano inizia alle ore 8:20; il turno pomeridiano inizia alle ore 13,50

• Aprile 2024: giorni 16, 23. In ciascuna delle giornate indicate è previsto solo il turno pomeridiano con inizio alle ore 16:00

• Maggio 2024: giorni 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31. In ciascuna delle giornate indicate il turno antimeridiano inizia alle ore 8:20; il turno pomeridiano inizia alle ore 13,50

Avviso ai candidati

Ciascun candidato riceve all’indirizzo mail indicato in fase di candidatura la convocazione con indicazione di giorno e orario in cui dovrà sostenere la prova orale, con riferimento alla lingua straniera scelta.

Documenti da presentare

Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, il candidato presenta la domanda di partecipazione inoltrata al sistema informatico che attesta l’avvenuta iscrizione alla procedura unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento del versamento e a un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ammessi con riserva

Si precisa che tutti i candidati convocati sono ammessi alla prova con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal DM 107/2023 e che, in virtù dell’art. 3, comma 8, l’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese fino alla conclusione della procedura. In caso di accertamento negativo, in qualsiasi momento della procedura l’amministrazione dispone l’esclusione immediata del candidato.

Candidati con esigenze particolari

Per i candidati che hanno segnalato l’esigenza di ottenere ausili o tempi aggiuntivi, in caso di disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l’art. 3, comma 3, lettera j) del DM 107/23, a cui si rimanda integralmente, prevede che le relative richieste “devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC [email protected] o mediante lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a “Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio II, Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma”. Il presente avviso è pubblicato nel portale InPA e sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sezione https://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_orale_23.shtml

Secondo versamento

Con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico, verranno comunicati termini e modalità di pagamento del secondo versamento di cui all’art. 4, comma 3 del DM 107/2023 per la partecipazione al corso intensivo di formazione, che si svolgerà dal mese di giugno.

Ammissione corso intensivo di formazione

I candidati interessati, ossia coloro che avranno conseguito nella prova orale un punteggio pari o superiore a 6/10, dovranno effettuare il versamento secondo le indicazioni fornite nell’Avviso e comunque entro i successivi sette giorni dallo svolgimento della prova per la partecipazione al corso intensivo di formazione.

Prova scritta

Per i candidati che dovranno sostenere la prova scritta sarà cura della direzione comunicare successivamente la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova.