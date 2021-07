Concorso straordinario per i docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni

Nel testo in via di approvazione alla Camera, con voto di fiducia da parte del governo, è stato inserito l’art. 9 bis che prevede, in via straordinaria per l’anno scolastico 2021/2022 una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici.

Si può partecipare in una sola regione

Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità.

La prova disciplinare si svolgerà il 31 dicembre 2021

Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 31 dicembre 2021, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione.

Percorso di formazione a carico dei vincitori

I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell’istruzione. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2022.