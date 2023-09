È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 211 del 9 settembre 2023 con l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito all’avvio di procedure concorsuali volte al reclutamento di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno – Anno scolastico 2023/2024.

Adesso non ci resta che aspettare il bando e poi il via per procedere alle prove.