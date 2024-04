Condannati a 10 anni i genitori del killer: “Lo avete armato voi”

James e Jennifer Crumbley, 47 e 46 anni, i genitori di Ethan Crumbley, il ragazzo che in Michigan nel novembre 2021 uccise a scuola quattro suoi compagni e ne ferì altri sette, sono stati condannati a 10 anni di carcere.

I due sono stati incriminati per omicidio colposo, con l’accusa di aver regalato la pistola della carneficina al figlio per il suo compleanno ignorando i segnali premonitori della sua violenza.

E che il quindicenne non fosse particolarmente equilibrato, è apparso in un video sul suo cellulare nel quale annunciava che avrebbe lanciato un attacco a scuola il giorno dopo. Ma non solo, sembra pure che un docente, il giorno prima della strage, abbia contattato la madre avvertendola che il figlio cercava informazioni su munizioni di vario tipo sul proprio telefonino.

Hanno infatti dichiarato i procuratori: “Disgraziatamente, sarebbero bastate poche e semplici azioni da parte dei genitori per evitare il massacro”, mentre i genitori dei ragazzi uccisi puntano anche loro il dito contro la coppia: “Il sangue dei nostri ragazzi è anche sulle vostre mani”; “ mentre voi stavate acquistando la pistola per vostro figlio lasciandola poi incustodita, io stavo aiutando mia figlia Madisyn a preparare le domande per il college”.

Il ragazzo intanto resterà in carcere per il resto della sua vita mentre i genitori vi passeranno almeno dieci anni.

La sentenza in ogni caso appare come un punto fermo nelle legislazione Usa e interesserà tutti gli altri Stati, considerato che, come è noto, tutta la nazione è interessata dalla violenza che scaturisce dalle armi acquistabili senza particolari restrizioni.