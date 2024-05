Conflitti a scuola, studenti e genitori contro i docenti: come usare il dialogo per trasformare situazioni negative?

I conflitti tra docenti e studenti possono sorgere quando le aspettative di insegnamento e apprendimento non si allineano. La mancanza di comunicazione o di rispetto reciproco può portare a tensioni, spesso dovute a malintesi o a stili di insegnamento divergenti. Nei conflitti tra docenti e genitori, le divergenze possono riguardare le valutazioni degli studenti o le strategie educative adottate. VAI AL CORSO

Il conflitto è un momento spiacevole per tutti, in cui le parti si scontrano e si trattano male. Il conflitto è un tipo di interazione caratterizzata da una divergenza di scopi tale, in presenza di risorse troppo scarse perché i soggetti possano conseguire detti scopi simultaneamente, da rendere necessario a ciascuna delle parti il neutralizzare o deviare verso altri scopi o impedire l’azione altrui, anche se ciò comporta infliggere un danno e sopportare costi elevati a fronte dello scopo che si persegue. Conflitto è tuttavia funzione fisiologica, come bere e mangiare. Lo possiamo intendere anche quale opportunità:

aumenta le motivazioni al mutamento, all’intervento e all’attività

aumenta la mobilitazione dell’energia psichica

aumenta la coscienza del proprio ruolo

aumenta l’identità.

I punti tematici

Conflitti e negatività, introduzione

Il conflitto a scuola: problemi, contrasti, insulti, veemenza

Cenni di biologia: a) le due nature variabili; b) la triplice provenienza delle negatività; c) i tre cervelli

Elementi di osservazione del comportamento, qualificazione di cosa non fare e di cosa fare

Buone pratiche a Scuola: gestione, trasformazione, riparazione, riassorbimento

Capacità: comunicazione, negoziazione, mediazione, regolazione delle emozioni, soluzioni amministrative

Gestione dei conflitti (tipologia bassa)

Le critiche, il lamento, la polemica (“la scuola non mi piace”, “lei insegna male”)

La via del dialogo: esplora, contieni, trasforma

Dispositivo della Capacità negativa

Parola chiave e direzionale, ascolto attivo che accoglie e contiene

Esercizi, esempi, casi concreti

Gestione dei conflitti (tipologia alta)

Il furore distruttivo, l’insulto, le illazioni squalificanti (“non sa insegnare”, “voi sapete solo giudicare”)

La via del contenimento e della protezione buona: ribadisci, fronteggia, congedati

Dispositivo della Protezione buona

Contenuto solenne, garbo professionale, congedo

Esercizi, esempi, casi concreti

Conclusioni e riepiloghi

Il corso

Su questi argomenti il corso Come gestire i conflitti in aula, a cura di Pino De Sario, in programma dal 14 maggio.

I nostri webinar

LA CERTIFICAZIONE EIPASS STANDARD

Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate – GRATIS

Uso dei social e cyberbullismo

TRANSIZIONE DIGITALE, SCEGLI IL PERCORSO PER LA TUA SCUOLA

Geometria: come ridurre le lacune degli studenti

Metodologie e tecniche innovative nella gestione della classe

Scoprire la matematica nella vita di tutti i giorni

Il dirigente scolastico e la gestione delle innovazioni nella scuola