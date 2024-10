Congedo per donne vittime di violenza, spettano 120 giorni (90 per le Dirigenti) da richiedere con preavviso di 7 giorni

Congedo per donne vittime di violenza, spettano 120 giorni (90 per le...

Sono 120 i giorni di congedo spettanti alle donne vittime di violenza. Lo prevede l’art. 17 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21, siglato il 18 gennaio 2024.

L’articolo dispone che la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, abbia diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Preavviso di 7 giorni

Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.

Retribuzione

Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

Fruizione orario o giornaliera

La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

Il personale docente delle istituzioni scolastiche può fruire dei congedi su base giornaliera.

Richiesta di part-time

La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. Tale richiesta può avvenire anche prima del tempo minimo di permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che sia presente un posto disponibile.

Richiesta di trasferimento

La dipendente, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità, ha inoltre diritto a presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

Cumulabilità con altri permessi

I congedi possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

90 giorni per le Dirigenti scolastiche

Il CCNL 2019/2021 dell’Area Dirigenza prevede invece che i giorni di congedo per le Dirigenti scolastiche siano 90.