Congedo per malattia del figlio di età inferiore ai 3 anni, cosa accade se l’età è compresa tra 3 e 8 anni

Una nostra lettrice che ha seguito la diretta sui permessi dei docenti e degli Ata, andata in onda il 6 ottobre 2023, ci chiede quali sono i diritti di un docente per fruire del congedo di malattia delfiglio di età inferiore ai tre anni e cosa accade per figli di età compresa tra 3 e 8 anni.

Congedo del docente per malattia del figlio

È utile specificare che per la malattia del figlio di età inferiore ai 3 anni, non esistono limiti di durata per la fruizione del congedo, ma solo 30 giorni per ogni anno del figlio possono essere fruiti con retribuzione al 100%.

Quindi per ogni anno di età del bambino, fino ai 3 anni, spettano 30 giorni di congedo per i genitori, fruiti alternativamente, retribuiti al 100%. In buona sostanza fino al primo compleanno si possono fruire 30 giorni con totale retribuzione, superato l’anno di vita e fino al compimento del secondo compleanno, altri 30 giorni e così pure nel terzo anno di vita e fino al compimento dei 3 anni, si possono fruire altri 30 giorni pagati al 100%. Tutte le altre assenze per malattia del bambino, sono senza alcuna retribuzione.

Congedo per malattia figlio di età compresa tra 3 e 8 anni

Nel caso il figlio abbia già compiuto 3 anni ma non abbia compiuto 8 anni, bisogna sapere che a ciascun genitore sono riconosciuti, sempre alternativamente, spettano fino a 5 giorni lavorativi l’anno.

I 5 giorni suddetti non sono retribuiti, ma dovranno comunque essere considerati come giorni di “effettivo servizio”, a prescindere dalla tipologia di contratto del docente.