Congresso FLC CGIL, confermato Sinopoli come Segretario Generale Nazionale

Si è concluso da poco a Perugia il V Congresso Nazionale della FLC CGIL, è stato confermato alla guida del Sindacato di via Leopoldo Serra l’attuale Segretario Generale Francesco Sinopoli.

Confermato a larga maggioranza

L’assemblea generale della FLC CGIL riunitasi oggi a Perugia per le conclusioni del V congresso nazionale, ha riconfermato Francesco Sinopoli alla guida della categoria che si occupa delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, dell’università, della ricerca, dell’afam e della formazione professionale, con l’87.6% di voti favorevoli.

Cultura della Pace e dello sviluppo sostenibile

Sinopoli nella sua relazione congressuale, che lo ha confermato come leader della FLC CGIL per un altro mandato, ha voluto sottolineare la responsabilità in più che grava sulle spalle dei lavoratori e lavoratrici del mondo della conoscenza, ovvero l’importanza di costruire la cultura della pace e di un nuovo modello di sviluppo. La FLC CGIL di Sinopoli si schiera apertamente contro la politica dei salari bassissimi di chi opera nel settore scuola, ricerca, Afam e università, contro ogni sfruttamento di precariato e in particolare si schiera a difesa di un istruzione nazionale e quindi contro qualsiasi tipo di autonomia differenziata.

Breve biografia di Francesco Sinopoli

Francesco Sinopoli ha 47 anni. Laureato in Giurisprudenza, è dottore di ricerca in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Dopo un intenso impegno nell’associazionismo studentesco all’Università di Bologna, nel 1998 diventa coordinatore nazionale dell’Unione degli universitari. Nel 2001 inizia la sua attività sindacale per la Cgil, presso la Camera del lavoro di Bologna. Dal 2003 al 2005 è in Nidil Cgil nazionale, la struttura che si occupa di lavoro atipico e dal 2006 lavora per la FLC Cgil nazionale fino a ricoprire, dal 2010 l’incarico di segretario nazionale e dal 2016 ad oggi, quello di segretario generale della categoria.