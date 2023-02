Congresso Flc Cgil, Fratoianni: “Questo è il governo che ogni giorno sferra un colpo all’istruzione pubblica del nostro Paese”

Anche Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, è intervenuto, con un videomessaggio, al congresso nazionale della Flc Cgil a Perugia:

“Questo è un governo – afferma il leader di SI – che lavora sul senso delle parole, lo ha fatto quando ha cambiato il nome del ministero di Viale Trastevere, diventato ministero dell’istruzione e del merito, ben consapevole che se prendi il merito e lo tiri via dalla costruzione di un’eguaglianza nelle condizioni di partenza, quella parola merito si trasforma in un altro termine: privilegio”.

“Ecco, questo è il governo che ogni giorno sferra un colpo ad un presidio fondamentale come quello della scuola, della formazione, della ricerca pubblica. Un presidio prezioso nella costruzione di un’autonomia critica dei più giovani, un presidio decisivo per la qualità della democrazia di un grande Paese come il nostro”.

“Oggi, dunque, non solo difendere ma anche rilanciare- insiste il parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra – il ruolo dell’istruzione pubblica, della gratuità dell’istruzione pubblica dall’asilo all’università, intervenire sulle troppe criticità che affliggono questo mondo dagli stipendi troppo bassi di chi lavora nel mondo della scuola alla condizione di precarietà che è ancora troppo presente, all’inadeguatezza delle strutture, alla scarsa capacità di intervenire per contrastare fenomeni come quello dell’abbandono scolastico e delle tante e grandi povertà educative che tornano nella nostra società”.

“Di fronte a tutto questo il vostro ruolo è un ruolo straordinariamente importante, e noi, per quanto possiamo, continueremo ad ascoltare con attenzione le indicazioni che arrivano dal sindacato per svolgere in Parlamento e non solo lì la nostra funzione, ognuno con il suo ruolo ma convergenti rispetto ad un punto su cui credo abbiamo le idee molto chiare: la scuola, l’università, la formazione è il luogo in cui – conclude Fratoianni – si definisce la qualità della vita di un Paese. Noi continueremo a lavorare attorno a questo obiettivo, e naturalmente lo faremo appunto grazie al vostro lavoro ed impegno .