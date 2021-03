Consigli di lettura: 6 libri per far riflettere i bambini sul rapporto uomo-ambiente

Consigli di lettura: 6 libri per far riflettere i bambini sul rapporto...

“L’umanità ha bisogno oggi di farsi una “coscienza ecologica”, cioè di comprendere e misurare tutte le conseguenze della sua attività”. Lo scriveva Rodari, nel 1973. A quasi cinquant’anni dalle sue parole, nonostante il livello di degrado ambientale sia drammaticamente peggiorato, l’adozione di un modello di sviluppo sostenibile non è ancora realtà. È importante far maturare nei bambini un’adesione consapevole a comportamenti di salvaguardia dell’ambiente. E un buon libro può certamente contribuire alla formazione di una sensibilità ecologica.

Dr. Seuss, Il Lorax, Giunti Neal Layton, Un pianeta pieno di plastica, Editoriale Scienza Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stepniewska, Iwona Wierzba, Piccola guida per ecoschiappe, Sinnos Bianca Pitzorno, Clorofilla dal cielo blu, Mondadori Michael Ende, La notte dei desideri, Salani Alessandra Muschella, Circe. Una metamorfosi inaspettata, ArgentoDorato

Dr. Seuss, Il Lorax, Giunti

Il vulcanico Chi-Fu, arrivato nella valle dei Lecci Lanicci, impianta una fabbrica usando le preziose piante come materia prima. Una meravigliosa storia in versi, ottimamente tradotta da Anna Sarfatti, sulla rottura dell’equilibrio ambientale in nome del profitto, che tocca anche il tema del consumo di beni non necessari. L’autore lo definiva un libro “anti-inquinamento e anti-avidità”. Assolutamente da leggere. Dai 5 anni.

Neal Layton, Un pianeta pieno di plastica, Editoriale Scienza

Davvero ben costruito questo volumetto che in modo chiaro ed efficace, grazie anche a foto e illustrazioni, spiega ai bambini cos’è la plastica e perché, non essendo biodegradabile, rappresenta un enorme problema per l’ambiente. Una lettura coinvolgente che mira a sensibilizzare i bambini e fornisce anche suggerimenti pratici per comportamenti sostenibili. Dai 6 anni.

Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stepniewska, Iwona Wierzba, Piccola guida per ecoschiappe, Sinnos

Molti non si rendono conto di quanto le proprie abitudini quotidiane, i rifiuti prodotti e l’energia consumata pesino sull’ambiente. Ma dagli errori di Mister Ecoschiappa e dalle informazioni e dai consigli del Professor Coscienza si impara in maniera divertente quanto è facile (e bello!) trasformarsi in un ecoeroe. Dai 6 anni.

Bianca Pitzorno, Clorofilla dal cielo blu, Mondadori

Al professor Erasmus, celebre botanico milanese, ne capitano davvero di tutti i colori: prima gli piombano in casa due nipotini che non ricorda di avere e poi un extraterrestre gli affida la sua piccola, Clorofilla, che rischia di morire a causa dello smog terrestre… Un divertente romanzo fantaecologico da leggere tutto d’un fiato. Dagli 8 anni.

Michael Ende, La notte dei desideri, Salani

Nel recentissimo L’assemblea degli animali (un libro sull’emergenza ecologica, ma non per bambini), Filelfo ha immaginato che gli animali tutti si riuniscano e, per contrastare la distruzione degli ambienti naturali ad opera dell’uomo, stabiliscano di scatenare un’epidemia.

L’idea di una riunione delle specie animali, spaventate dall’avanzare dell’inquinamento, è presente anche nella Notte dei desideri. I protagonisti del romanzo sono un gatto e un corvo, incaricati di tenere d’occhio Belzebù Malospirito e Tirannia Vampiria, due crudeli personaggi che hanno ricevuto dal re degli Inferi il compito di arrecare quanti più danni possibili l’uno all’ambiente e l’altra all’economia. Un romanzo divertente ma che induce anche a pensare. Dagli 8 anni.

Alessandra Muschella, Circe. Una metamorfosi inaspettata, ArgentoDorato

La protagonista, Circe, è una ragazzina simpatica dalla capigliatura a dir poco bizzarra, che ha un legame molto forte con gli alberi del suo giardino, tanto che riesce a comunicare con loro. Gli adulti, naturalmente, non le credono… ma saranno proprio le piante a venirle in soccorso quando sua madre si ammalerà di una misteriosa malattia. All’amore per l’ambiente si uniscono altri temi come quello del rapporto genitori-figli. Dagli 8 anni.