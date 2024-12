Consiglio di orientamento, dal 2 dicembre disponibili le funzioni per le scuole per il caricamento sulla piattaforma Unica

Per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado è stato adottato, con D.M. 14 novembre 2024, n. 229, un modello nazionale di consiglio di orientamento.

Come spiegato con Nota prot. n. 6311 del 28 novembre 2024, per la compilazione dei vari campi del modello e la pubblicazione all’interno dell’E-Portfolio della piattaforma Unica, le istituzioni scolastiche si avvarranno di specifiche funzioni SIDI disponibili, a partire dal 2 dicembre 2024, accedendo all’Area Alunni → Anagrafe Nazionale Studenti→ Consiglio di Orientamento.

La trasmissione può avvenire in due modalità distinte: inserimento diretto al SIDI oppure mediante l’invio di un flusso da pacchetto locale di fornitore certificato.

La Guida Operativa, con la descrizione di tutte le attività, è consultabile nella sezione “Documenti e Manuali” del portale dei servizi SIDI.

Modello nazionale di consiglio di orientamento

Come già detto, in data 21 novembre, il MIM ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 229 del 14 novembre 2024.

Per dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dalla Missione 4 – Componente 1, Riforma 1.4 del PNRR, e per valorizzare il consiglio di orientamento fornito dalle scuole agli studenti di terza media, viene introdotto un modello nazionale di consiglio di orientamento.

Questo strumento ha l’obiettivo di aiutare studenti e famiglie nella scelta del percorso di istruzione o formazione, garantendo il rispetto dell’obbligo scolastico e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Il modello, allegato come parte integrante del decreto, è descritto nell’Allegato A.

Tempi e modalità di rilascio

Il consiglio di orientamento è elaborato dal consiglio di classe e consegnato in tempo utile per le iscrizioni al ciclo scolastico o formativo successivo. Questo avviene al termine della scuola secondaria di primo grado. Le famiglie degli studenti possono consultare il documento nell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze, in linea con quanto stabilito dalle Linee guida per l’orientamento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 328.

Entrata in vigore

Il modello nazionale di consiglio di orientamento sarà operativo a partire dall’anno scolastico 2024/2025.