Consulte Provinciali, elezione dei rappresentanti degli studenti entro il 31 ottobre

Con la conclusione dell’a.s. 2020/21, è scaduto il mandato biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche, per cui è necessario procedere con le elezioni dei nuovi studenti rappresentanti in ogni singola istituzione scolastica secondaria di II grado.

I rappresentanti eletti rimarranno in carica per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23.

I dirigenti scolastici dovranno attivare le procedure finalizzate alle elezioni in modo che le stesse possano concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza in materia di emergenza sanitaria.

Tutte le informazioni sono contenute nella nota 2046 del 20 settembre 2021.