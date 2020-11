Contagi Covid, 28 mila nuovi positivi

I contagi oggi salgono a più 28.244 nuovi positivi.

Tra le regioni dove il virus circola più velocemente e l’indice Rt si alza in maniera importante, la Lombardia (oggi 6804 nuovi contagiati), il Piemonte, la Campania, Veneto, che per prime, probabilmente, implementeranno le misure più restrittive sulla scuola.

Intanto, dalle parole di ieri del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiamato a riferire alla Camera e in Senato, emergono le indicazioni sulla scuola. Come abbiamo più volte detto, le zone a minor rischio, quelle verdi e arancioni, ricorreranno alla DaD al 100% solo per le scuole secondarie superiori, mentre le zone rosse implementeranno la DaD non solo alla scuola superiore ma anche nel grado di scuola precedente, relativamente alle classi seconda e terza media.

Per il resto, la scuola primaria e dell’infanzia e le classi prime di scuola secondaria di primo grado, dovrebbero restare aperte e dominio della didattica in presenza, anche negli scenari peggiori, ovvero nelle zone rosse.

Il bollettino del 3 novembre

Nuovi positivi: 28.244

Tamponi: 182.287

Terapia intensiva: 2.225

Decessi: 353

Totale casi: 759.829

Clicca qui per accedere alla nostra sezione dedicata a tutti gli aggiornamenti sul Covid: contagi, linee guida, scelte politiche e molto altro.