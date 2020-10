Contagi Covid, altri 31.758 nuovi positivi

Oggi altri 31.758 nuovi positivi, dopo l’impennata di ieri che ci ha consegnato 31 mila contagi. Si affaccia lo scenario 4 dell’epidemia per l’Italia ma il sistema regge, come ci raccontano i dati delle terapie intensive, che ancora si mantengono sotto il livello critico del 30%. Ci segnala l’ultimo rapporto dell’Iss: si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane con valori superiori a 1,5 in diverse Regioni/PA.

Alcune zone del Paese, quindi, particolarmente sotto pressione, come la Lombardia, la Campania, il Piemonte, dove la velocità di trasmissione del virus è già in scenario 4, ma complessivamente riusciamo a gestire chi ha bisogno di cure.

Intanto la Ministra dell’Istruzione Azzolina continua a sostenere la linea delle scuole aperte e oggi rilancia con argomentazioni di carattere sociale, legate alla dispersione scolastica e al dovere di non lasciare indietro i più poveri e disagiati che di certo la didattica a distanza non agevola. Insomma, fatti salvi i casi di DaD per le scuole secondarie di secondo grado, nella maggior parte del Paese gli istituti scolastici accolgono ancora i propri alunni.

Il bollettino del 31 ottobre

Nuovi positivi: 31.758

Decessi: 297

In terapia intensiva: 1.843

Tamponi effettuati: 215.886

Totale casi: 679.430

