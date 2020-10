Contagi Covid oggi, quasi 22 mila nuovi positivi in Italia

Mentre tengono banco le polemiche sulla didattica a distanza, con docenti favorevoli e docenti contrari a lavorare da scuola, va in diretta streaming la Conferenza stampa con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero, Gianni Rezza. Diramati i dati del contagio da Covid di oggi: in Italia quasi 22mila nuovi casi positivi.

Rapida diffusione del virus in tutta Europa, situazione molto diversa rispetto a marzo, quando eravamo i primi ad affrontare la pandemia. A marzo gli altri hanno imparato da noi, oggi noi dobbiamo imparare dagli altri, per comprendere la direzione che sta prendendo la pandemia, come potrebbe evolvere e quanto è importante intervenire.

Il bollettino del 27 ottobre

Nuovi positivi: 21.994

Tamponi effettuati: 174.398 mila

