Contest “L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro”: scadenza 5 aprile 2024

L’Intelligenza Artificiale è al centro di un contest proposto dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MIM, in occasione dell’ottava edizione del Mese per la Sicurezza in rete.

Il concorso si intitola “L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro“, ed è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di prevenire i rischi legati ad un uso non consapevole della GenAI, potenziare le conoscenze e le competenze delle studentesse e degli studenti in relazione al tema dell’Intelligenza Artificiale Generativa e cogliere le opportunità che essa può offrire nell’attività didattica.

Il concorso invita le istituzioni scolastiche alla creazione di prodotti digitali avvalendosi di tutte le strumentazioni tecnologiche che ritengono più adeguate allo scopo, compreso l’uso di software di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI).

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata alle 23,59 del 5 aprile 2024.