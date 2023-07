Contingente assunzioni scuola 2023, immissioni in ruolo e 150 preferenze, tutte le fasi previste – DIRETTA ore 16

Il contingente autorizzato di docenti per l’a.s. 2023/24 è pari a 50.807 posti. Questo è il dato emerso nell’incontro di informativa che si è svolto il 12 luglio 2023 presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito sul decreto di prossima pubblicazione concernente le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/2024 e le relative istruzioni operative (Allegato A).

Le nomine verranno effettuate per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GM) e per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE)

Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato saranno effettuate tramite procedure informatizzate.

Si tratta di un numero che va ben al di sotto delle aspettative, sopprattutto tenendo conto che esiste una disponibilità di posti vacanti superiore a 80 mila cattedre. Tenendo conto delle graduatorie esaurite esistenti sia nelle GaE che nelle GMR ( concorsi ordinari e straordinari) e delle graduatorie ancora nemmeno pubblicate, si rischia di assegnare non più di 30 mila posti in ruolo, mettendo a rischio l’obiettivo, imposto dal PNRR, di raggiungere almeno 70 mila immissioni in ruolo, in due anni.

Distribuzione dei posti per Regione, Provincia e Classi di concorso

Nonostante ci fossero disponibili 81.023 posti vacanti, il contingente per le prossime immissioni in ruolo è 62,71% del totale dei posti disponibili. Dopo attenti calcoli, l’Amministrazione ha determinato che 50.807 sono le assunzioni effettivamente possibili, basandosi sulla consistenza delle graduatorie vigenti. Adesso si attende di conoscere con precisione quanti posti per infanzia e primaria, quanti invece per secondaria di I e II grado. Ma soprattutto è importante conoscere la suddivisione per Regione, per Provincia e per singole classi di concorso. Dopo avere conosciuto il contingente totale delle prossime immissioni in ruolo, diventa importantissimo capire la suddivisione territoriale e per classe di concorso, visto che resteranno nella disponibilità delle operazioni di mobilità annuale e degli incarichi e supplenze 30.216 posti dell’organico dell’autonomia che andranno ad aggiungersi a crica 90 mila posti dell’organico di fatto e posti in deroga.

Si conservano posti per obiettivo PNRR

Alcune dichiarazioni sindacali dicono che la riduzione dei posti da assegnare alle immissioni in ruolo è dovuta principalmente da accantonare posti per i concorsi ordinari che stanno per essere banditi sulla base delle indicazioni del PNRR. In buona sostanza si spera di partire per la prossima tornata dei ruolo del 2024/2025 con almeno 50 mila posti vacanti e disponibili a cui aggiungere almeno altri 40 mila posti tra pensionamenti e un passaggio all’organico dell’autonomia di posti in deroga. Tutto questo per centrare l’obiettivo dei famosi 70 mila posti da immettere nei ruoli previsto dal PNRR. Per fare ciò si è inciso, al ribasso, nel contingente del 2023/2024.