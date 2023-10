Contingente e criteri di selezione dei tutor nei percorsi abilitanti: il parere del CSPI – PDF

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) riunito in adunanza plenaria (in via telematica) in data 25 ottobre 2023 si è espresso favorevolmente sullo schema di decreto concernente la disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59. Ne dà notizia la Flc Cgil che riporta quanto segue:

“Nel suo parere il CSPI ha ribadito l’urgenza di una fase straordinaria di reclutamento e e la centralità della formazione iniziale del personale docente per un autentico esercizio del diritto all’istruzione.

Il CSPI ha inoltre auspicato che per l’individuazione delle figure tutoriali vengano utilizzati esclusivamente i punteggi relativi alla valutazione dei titoli e l’esigenza di valorizzare anche la figura dei docenti tutor dei tirocinanti con risorse finalizzate.

Il CSPI ha, inoltre chiesto, che per l’individuazione dei tutor coordinatori venga considerato anche il servizio prestato a tempo determinato.

In conclusione, il CSPI auspica che siano chiarite, in merito alla valutazione dell’attività di tutor nelle procedure concorsuali e di mobilità, le diverse responsabilità soprattutto in materia contrattuale”.

IL PARERE DEL CSPI