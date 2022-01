Contrasto all’antisemitismo nella scuola: ecco le Linee guida

L’antisemitismo ha radici proprie ed antiche, ma nel mondo di oggi non viaggia da solo. Chi è antisemita è, di volta in volta e a seconda dell’occasione, anche “anti-altro”. Il razzismo è presente nel nostro presente, in modo niente affatto trascurabile, né episodico.

Così leggiamo nella nota di accompagnamento delle Linee guida per il contrasto all’antisemitismo nella scuola, trasmesse dal MI il 14 gennaio 2022.

Il documento è stato elaborato dal Comitato scientifico paritetico previsto dal Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 27 gennaio 2021, tra il Ministero dell’istruzione, la Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’UCEI – Unione Comunità Ebraiche Italiane.

Le Linee guida: