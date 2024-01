Contrattazione di istituto, Aran: “Uil Scuola è fuori dal tavolo, non ha firmato il CCNL”

Con la propria nota n. 559 del 19 gennaio 2024, l’Aran ha risposto ad un dirigente scolastico di Napoli che chiedeva se alla contrattazione di istituto possano essere convocati anche i rappresentanti della Uil Scuola.

La risposta dell’Aran è inequivocabile: stando alla lettere del CCNL sottoscritto il 18 gennaio scorso possono partecipare alla trattativa a livello di istituzione scolastica esclusivamente i sindacati firmatari del “presente CCNL”.

E, per evitare errori di interpretazione, l’Aran precisa anche che per “presente contratto” di intende appunto quello del 19 gennaio.

A questo punto è molto probabile che Uil Scuola non sarà convocata neppure dal Ministero per il CCNI sulla mobilità.

Ma per averne la certezza è bene aspettare qualche giorno quando verrà dato avvio alla contrattazione sulla mobilità.