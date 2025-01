Contrattazione integrativa: confermata l’esclusione della Uil Scuola che però potrà partecipare agli incontri di confronto e informativa

Si è conclusa la vicenda della partecipazione della Uil Scuola alle diverse fasi contrattuali del comparto Scuola, Università e Ricerca.

La questione era nata all’indomani della conclusione del CCNL, contratto che non consente ai non firmatari di partecipare alle fasi successive e in particolare alla contrattazione integrativa nazionale e regionale e ai tavoli delle singole istituzioni scolastiche.

L’esclusione dalla contrattazione integrativa sulla mobilità della Uil Scuola, che non aveva firmato il CCNL, fece subito nascere un pesante contenzioso che è arrivato a conclusione proprio negli ultimi giorni.



La sentenza del Tribunale di Roma viene però letta dai tre maggiori sindacati in modo diametralmente opposto.



Con un proprio comunicato il segretario generale della UIL Scuola RUA, Giuseppe D’Aprile, esprime infatti viva soddisfazione ricordando che la sentenza garantisce il diritto dei sindacati non firmatari di partecipare agli incontri di confronto e informativa: “Questo arresto giurisprudenziale ristabilisce un diritto costituzionalmente garantito, conferma la correttezza e coerenza delle nostre azioni e riafferma un principio fondamentale di democrazia sindacale. In questi mesi, siamo stati inspiegabilmente osteggiati nell’esercizio delle libertà sindacali nelle diverse sedi istituzionali affinché ci venissero negate le prerogative sindacali. La nostra esclusione dalle riunioni di confronto e informativa era illegittima, come confermato dalla sentenza, la quale apre la strada all’affermazione delle libertà sindacali e dovrà rappresentare una pietra miliare per le prossime trattative del rinnovo contrattuale”.



Del tutto diversa la lettura dei fatti da parte di Flc-Cgil e Cisl-Scuola.

“Con la sentenza di merito del giudice del lavoro – dichiara il sindacato di Ivana Barbacci – si chiude un’altra tappa del percorso avviato quasi un anno fa col ricorso contro il Ministero da parte della UIL Scuola, che rivendicava il diritto di partecipare a tutti i livelli della contrattazione integrativa e agli altri istituti delle relazioni sindacali (confronto e informativa)”.

Questo ultimo pronunciamento – sottolinea Cisl-Scuola – conferma l’esclusione della UIL Scuola da tutti i livelli della contrattazione integrativa, mentre ne consente l’accesso all’informativa e al confronto

.

“La UIL Scuola – prosegue la Cisl – ha perso la partita più importante nel momento in cui non ha ottenuto di essere ammessa ai tavoli di contrattazione integrativa; una sconfitta che sarebbe stata ancora più evidente se nel frattempo la UIL Scuola non avesse espressamente rinunciato, nel corso del processo, a quella rivendicazione”.

E, forse per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, il sindacato di Barbacci ricorda “ciò che avvenne nel 2018, quando a fronte della richiesta di una sigla non firmataria del CCNL 2016/18 di essere ammessa alle relazioni sindacali – richiesta del tutto analoga alla sua di oggi – la UIL Scuola si oppose in tribunale”.

La conclusione della Cisl è lapidaria: “Viva la coerenza”.



Ancora più nette sono le osservazioni della Flc-Cgil: “A seguito dell’udienza di merito il Tribunale di Roma ha escluso la possibilità della Federazione Uil Scuola RUA, in quanto non firmataria del CCNL, di poter partecipare ai tavoli di contrattazione a tutti i livelli (nazionale, regionale e di istituto).”

FLC Cgil dice di condividere la decisione del Tribunale in merito alla non ammissibilità della Uil ai tavoli di trattativa contrattuale, ma ritiene “errata la determinazione di ammissibilità relativamente all’informazione e al confronto”.