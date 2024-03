Contratti pubblici al via: il 20 marzo si parte con il comparto Sanità

I sindacati del comparto Sanità sono stati convocati all’Aran il 20 marzo per l’avvio del contrattazione per il triennio 2022/2024.

La notizia è importante perchè sta ad indicare che il Governo intende dare avvio alla stagione dei rinnovi contrattuali per tutto il pubblico impiego.

E quindi, dopo la Sanità, potrebbe arrivare il momento dei Ministeri e subito dopo della scuola e degli Enti Locali.

Nei giorni scorsi il Ministro Giuseppe Valditara si è già sbilanciato ed ha parlato di aumenti dell’ordine di 160 euro (ovviamente lordi) mensili.

La cifra ovviamente “assorbirà” l’indennità di vacanza contrattuale che è stata già erogata a partire dal mese di dicembre e che ammonta a circa 80 euro.

Rispetto allo stipendio percepito ora l’aumento medio sarà dunque di altri 80 euro.

Come già avevamo osservato fin dall’annuncio dell’incremento della indennità di vacanza contrattuale i margini di contrattazione saranno inferiori rispetto al passato.