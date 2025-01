Contratto nazionale e vincoli alla mobilità, nodi da affrontare subito [INTERVISTA A PACIFICO – ANIEF]

Con Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief parliamo dei problemi che il mondo della scuola dovrà affrontare nel corso del 2025.

Il tema più rilevante – sottolinea Pacifico – è quello del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale scolastico anche perché nonostante le aspettative di un aumento significativo dei fondi, i risultati ottenuti con la legge di bilancio sembrano lontani dalle necessità effettive.

La situazione attuale – spiega Pacifico – prevede:

• un aumento dello 0,4% del salario accessorio, che si tradurrà in un aumento complessivo del 6% per il triennio 2022-2024.

• aumento di 70 euro di arretrati per il 2024, considerando l’anticipo già ricevuto nel 2023.

• un incremento di 150 euro mensili a partire da gennaio 2025.

• Indennità di vacanza contrattuale per il 2025 dell’1%, con un incremento di 20 euro mensili.

Positivo è il fatto che il governo abbia già stanziato fondi per il rinnovo dei contratti anche per gli anni successivi, con aumenti previsti dal 2025 fino al 2030 (si parla di incrementi 90 euro mensili a partire dal 2025, fino al 2030).

Aumenti che, sebbene significativi, secondo il presidente Anief, non sembrano sufficienti a coprire l’inflazione previsionale per il periodo 2025-2030.

Ma poi c’è il tema, irrisolto da tempo, delle disparità salariali all’interno del Pubblico Impiego.

Nel 2001, il personale scolastico guadagnava mediamente 25mila euro annui, mentre nei ministeri la cifra era 24.000.

Nel 2010, il personale scolastico guadagnava 30.000 euro, mentre nei ministeri 32.000.

Oggi, i dipendenti scolastici guadagnano 30.000, mentre nei ministeri si arriva a 37.000 annui.



Un’ultima considerazione sulla questione della mobilità legata a vincoli legislativi imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sono queste, secondo Pacifico, alcune delle questioni che nei prossimi mesi il Governo dovrà affrontare per evitare che la disuguaglianza economica e le difficoltà operative continuino a penalizzare il personale scolastico.