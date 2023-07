Contratto scuola, sindacati convocati, possibile firma imminente

Come avevamo già annunciato, nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio i sindacati sono stati convocati presso la sede dell’Aran per proseguire il confronto sul Contratto nazionale.

Qualche giorno fa nel sito della Flc-Cgil è stata pubblicata una “scheda” sul problema dei nuovi ordinamenti Ata che è quello più controverso. In questa scheda Flc-Cgil risponde ad una serie di “quesiti” con l’evidente obiettivo di dimostrare che la trattativa ha risolto più che positivamente i nodi esistenti.

Un’altra questione in sospeso è quella degli aspetti economici che sono ancora da definire. Il tema del codice disciplinare dei docenti, invece, continuerà quasi certamente a rimanere irrisolto e rimandato ad una sequenza contrattuale (viste le esperienze passate questa decisione equivarrebbe a rinviare il problema ad un futuro contratto, con il risultato di lasciare che per i docenti vi sia un trattamento assai meno favorevole rispetto al personale Ata).

Come già accaduto altre volte in passato – questa convocazione per due giorni consecutivi sembra indicare la volontà delle parti di arrivare alla firma definitiva del CCNL; se dovesse essere rispettata la tradizione, è possibile che la firma arrivi proprio nel secondo giorno, o meglio nella notte fra il 13 e il 14 luglio.