Contratto scuola 2024, le novità sulle figure Ata: mansioni e requisiti

Il CCNL 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio ed entrato in vigore il 19 gennaio del 2024 ha rivisto il sistema di classificazione del personale ATA portando le 5 aree precedenti a 4 aree per ognuna delle quali sono individuati dei profili e i requisiti richiesti per accedere al fine di espletare una vasta e diversificata gamma di mansioni.

Aree, profili e mansioni

Area Profilo Mansioni Dei collaboratori scolastici Collaboratore scolastico esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni ricevute, attività caratterizzata da procedure definite, anche in sequenze diversificate, che possono richiedere l’uso di strumentazione. Degli operatori Operatore scolastico Esegue nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. Degli operatori Operatore dei servizi agrari Effettua attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. Degli assistenti Assistente amministrativo Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale). Ha competenza e responsabilità diretta della tenuta dell’archivio, del protocollo e del magazzino, del quale garantisce anche la custodia, la verifica, la registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Degli assistenti Assistente tecnico Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo: – la conduzione tecnica di laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità; – il supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; – la guida degli autoveicoli e la loro manutenzione ordinaria; – l’assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Degli assistenti Cuoco Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e

capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo, la

preparazione e il confezionamento dei pasti, la conservazione delle vivande

anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione. Degli assistenti Guardarobiere Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e

capacità di esecuzione delle procedure quali, a titolo esemplificativo, la

conservazione, la custodia e la cura del corredo degli alunni; l’organizzazione e

la tenuta del guardaroba. Degli assistenti Infermiere Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e

capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo,

organizzazione e funzionamento dell’infermeria, cura delle relative dotazioni

mediche, farmacologiche e strumentali. Somministra le terapie e pone in essere

le misure di prevenzione prescritte. Dei funzionari e dell’elevata qualificazione Svolgono attività lavorativa che può anche avere rilevanza esterna, con autonomia operativa nella definizione e nella predisposizione degli atti e nello svolgimento dei servizi amministrativi e tecnici, con possibili funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti sulla base delle eventuali risorse assegnate.

Aree, profili e requisiti