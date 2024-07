Contratto scuola: aumento stipendi docenti, Marcello Pacifico (Anief) prevede 160 euro in più [INTERVISTA]

A inizio mese il ministro Valditara aveva incontrato i sindacati per annunciare l’imminente pubblicazione dell’atto di indirizzo necessario all’avvio della trattativa per il contratto 2022/24.

Ne parliamo in questa intervista a Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief, rieletto per la sua carica proprio in questi giorni.

Pacifico sottolinea che al momento attuale le risorse previste per il rinnovo del contratto si attestano su un aumento dello stipendio mensile del 5,78%, concretizzandosi in un incremento lordo variabile tra 150 e 160 euro.

Questa cifra rappresenta l’aumento più significativo rispetto agli ultimi cicli contrattuali, ma è ancora lontano dalla inflazione a due cifre che sta erodendo gli stipendi dei lavoratori dipendenti-

Pacifico parla anche della intenzione di rivedere e incentivare la carriera degli insegnanti, inserendo meccanismi che valorizzino sia la formazione sia le responsabilità manageriali all’interno delle istituzioni scolastiche.

Una specifica attenzione dovrà essere rivolta ai docenti che fanno parte del middle management scolastico.

L’ANIEF, ricorda Pacifico, a soli 16 anni dalla sua nascita, ha raggiunto una rappresentatività significativa, contando un incremento sostanziale degli iscritti e giocando un ruolo attivo nelle trattative per il futuro del comparto scuola.