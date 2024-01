Contratto scuola, Varengo (Cisl Scuola): “Alfabetizzazione digitale requisito per ATA? Non è un ostacolo alla professione”

Contratto scuola, Varengo (Cisl Scuola): “Alfabetizzazione digitale requisito per ATA? Non è...

Lo scorso giovedì 18 gennaio 2024 è stato firmato finalmente il CCNL 2019/2021. Durante la diretta della Tecnica della Scuola, Attilio Varengo (Cisl Scuola) ha risposto ad alcune domande in merito alle novità e alle conseguenze di questo importante traguardo. In particolare, tra gli argomenti trattati, anche la vigenza dello stesso contratto scuola e la certificazione di alfabetizzazione digitale richiesta agli ATA.

Ecco le sue parole: “Il contratto scuola è già vigente, tranne per quegli ambiti per cui il contratto scuola prevede il contrario. La certificazione di alfabetizzazione digitale non è un ostacolo all’accesso alla professione, ma anzi va a riconoscerla, qualificarla e valorizzarla. Buona parte del personale ATA già ne è in possesso”.

E, sull’aggiornamento della terza fascia ATA: “Pare che in sede di Milleproroghe ci sia l’intenzione da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito di produrre una proroga della validità della terza fascia ATA”.

EIPASS 7 Moduli User è la certificazione informatica che attesta il possesso di competenze di alfabetizzazione digitale per il personale ATA, riconosciuta a livello internazionale e rilasciata da CERTIPASS.

Il corso Eipass 7 Moduli User attesta attesta il sicuro possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti ICT, così come descritte nella tabella sintetica del documento pubblicato dalla UE (e-Competence Framework for ICT Users, Part 2: User Guidelines) ed elaborato dal CEN, Ente europeo per la standardizzazione. Al superamento della prova finale, saranno rilasciati l’attestato di frequenza e la certificazione EIPASS 7 Moduli User, valida come punteggio in bandi e concorsi pubblici.

GRADUATORIE D’ISTITUTO PERSONALE ATA DI III FASCIA: Certificazione EIPASS: 0,60 punti per i profili AA-AT-CU-IF / 0,30 punti per i profili GU-CS-CR (D.M. n. 640 del 30 agosto 2017)

GRADUATORIE PROVINCIALI DOCENTI: Certificazione EIPASS: 0,50 punti – Fino a 2 punti – Fino a 4 certificazioni

