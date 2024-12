Contributi alle scuole per acquistare abbonamenti a riviste utili per la didattica: al via le domande. Termine ultimo: 10 marzo 2025

Contributi alle scuole per acquistare abbonamenti a riviste utili per la didattica:...

Da ieri, 10 dicembre e fino al 10 marzo 2025 sarà possibile, per le scuole, presentare domanda per l’ammissione al contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2024/2025 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, ai sensi del bando del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con nota dell’11 settembre scorso il MIM ha fornito indicazioni per la presentazione delle domande.

Le spese ammesse devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025.

Per accedere alla rilevazione, occorrerà entrare nell’area SIDI (https://www.istruzione.it/accesso-sidi/) e seguire il seguente percorso: Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione → Contributo per l’editoria.

Il contributo potrà coprire un importo fino al 90% della spesa sostenuta e riconoscibile salvo necessità di riduzione proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, qualora l’importo complessivo richiesto dovesse eccedere i limiti del Fondo disponibile.

La scelta del prodotto editoriale da acquistare è rimessa al Collegio dei docenti.

Dà diritto al contributo l’acquisto di: