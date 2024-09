Contributi alle scuole per l’acquisto di abbonamenti a giornali e riviste, domande dal 10 dicembre 2024 al 10 febbraio 2025

Contributi alle scuole per l’acquisto di abbonamenti a giornali e riviste, domande...

On-line il bando per l’ammissione al contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2024/2025 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Si tratta di una misura, istituita nel 2020 ed ora a regime, recentemente modificata dall’art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.

Le indicazioni per l’inoltro delle domande saranno fornite con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Al momento sappiamo solo che le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025.

IL BANDO