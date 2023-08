Convegno nazionale sulla dispersione scolastica organizzato dal comitato centenario Don Milani nella città con il più alto tasso

È stato scelto il luogo dove si svolgerà il primo nazionale dell’anno milaniano (2023 – 24), in programma il 28 e il 29 settembre: Catania.

A promuoverlo è il Comitato per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani istituito dal ministero della Cultura. L’Italia, infatti, registra una dispersione scolastica “fra le peggiori d’Europa”, sottolineano, che arriva “al 12,7%”, come rilevato da Eurostat. Inoltre, dopo la pandemia “è aumentato il numero di bocciature per superamento massimo di assenze nell’anno scolastico”.

Nel 2021-22 sono arrivate a “83mila”. Il convegno – che si svolgerà nella città con il tasso di dispersione scolastica più alto – vedrà la presenza di diverse autorità e di oltre 300 insegnanti e dirigenti provenienti da tutta Italia. Le conclusioni saranno affidate a Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale, e all’Arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna. La prima giornata di lavoro avrà come sede l’Università di Catania, il monastero dei Benedettini. La seconda si svolgerà, invece, nell’Istituto comprensivo “Rita Atria”, “una scuola che opera in un contesto di forte rischio educativo”. Il dibattito – che vedrà confrontarsi insegnanti, pedagogisti, magistrati, sindacalisti della scuola – partirà proprio “dalla figura di Don Milani, dai testi e dalle sue battaglie”.