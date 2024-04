Copilot Windows, le funzionalità e l’applicazione pratica: come usarlo per creare attività didattiche?

Copilot Windows, le funzionalità e l’applicazione pratica: come usarlo per creare attività...

Ci sono tantissime funzionalità di Copilot Windows che possono essere utilizzate dai docenti per preparare attività didattiche. Quali sono? Informarsi sul versante dell'intelligenza artificiale può essere utile per tutti coloro che lavorano nella scuola.

Si parla sempre più di Intelligenza artificiale. A ribadire l’importanza delle competenze nello sviluppo delle nuove economie è stato anche il Segretario Generale dell’OCSE Mathias Cormann (fonte Agenda Digitale): il mondo del lavoro “richiede nuove abilità per navigare con successo nell’era digitale e ambientale che stiamo vivendo”.

Per questi motivi è estremamente importante che l’istruzione e quindi il mondo scolastico sia allineato a queste nuove esigenze e che sia in grado di fornire gli strumenti utili agli studenti per interpretare correttamente questo nuovo contesto sociale oltre che tecnologico.

Windows è la prima piattaforma PC a fornire assistenza centralizzata per l’intelligenza artificiale. Insieme a Microsoft Copilot (in precedenza Bing Chat), Copilot in Windows aiuta a ottenere risposte e ispirazione da tutto il web, supporta la creatività e la collaborazione e aiuta a concentrarti sulle attività da svolgere.

I punti tematici

Come ottimizzare e approfondire l’utilizzo di Copilot in ambiente Windows? Questo strumento può migliorare il proprio flusso di lavoro, e aiutare i docenti nelle attività didattiche e risparmiare tempo.

Introduzione a Copilot ChatGPT in Windows: Configurazione e Primi Passi

Panoramica sulle funzionalità di Copilot e il suo impiego in un ambiente Windows.

Installazione e configurazione.

Esercitazione pratica: interazione iniziale e familiarizzazione con l’interfaccia.

Sfruttare al Meglio Copilot per la produttività e la didattica

Strategie per integrare Copilot in flussi di lavoro e attività didattiche.

Creazione di automatismi per risparmiare tempo.

Esercitazione pratica: definizione di una serie di task comuni e risoluzione tramite Copilot.

Approfondimenti e Q&A su Copilot in Windows

Suggerimenti avanzati e trucchi per esperti.

Sessione interattiva di Q&A con i partecipanti.

Approfondimenti su aggiornamenti e nuove funzionalità previste.

Il corso

Su questi argomenti il corso Utilizzo del copilot in Windows, a cura di Ivano Stella, in collaborazione con Casco Learning, in programma dall’8 aprile.

