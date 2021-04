Coprifuoco, Gelmini: “Gradualmente alle 23, fino a toglierlo”

Sul coprifuoco alle 22, che ha diviso non poco, in seguito alle riaperture del 26 aprile, è intervenuta la ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. “Siamo pronti gradualmente ad alzarlo alle 23, fino a toglierlo del tutto” ha dichiarato la ministra intervenuta al ‘Festival del Lavoro’. Gelmini ha specificato che molto dipenderà dai comportamenti di ognuno, più che dalla politica, e che ogni 15 giorni è prevista un’analisi sull’andamento dei contagi e delle vaccinazioni.

La ministra ha anche parlato dei tanti posti di lavoro e delle tante ore di lavoro perse a causa della pandemia e della logica dei ristori adottata dal governo attuale e da quello precedente. Gelmini ha affermato che il vero risarcimento è tornare a lavorare per riaprire le attività economiche e garantire i posti di lavoro, ma il virus non è sparito e la scelta del governo Draghi è quella di riaprire gradualmente in sicurezza.