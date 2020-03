Coronavirus, il Consiglio superiore di Sanità: “Possibile proroga per le scuole chiuse”

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato nella sede della Protezione Civile all’indomani del provvedimento governativo per contenere l’emergenza coronavirus. Tra le misure adottate nel decreto del governo c’è lo stop alle lezioni fino al 15 marzo. A fianco di Brusaferro c’era il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, che non ha escluso una proroga: “La chiusura delle scuole è un sacrificio che serve e va fatto perché la partita riguarda tutti i cittadini”. E poi chiarisce un punto fondamentale: “Il documento che abbiamo mandato al governo non aveva indicazioni sulla durata di chiusura della scuola. Quanto è stato deciso dal consiglio dei ministri, comunque, non è distante dalle indicazioni che avevamo dato per limitare il contagio. Potrebbe esserci una proroga sullo stop alle lezioni”.