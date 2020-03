Coronavirus, il governo valuta di chiudere le scuole per 15 giorni in tutta Italia

Coronavirus, il governo valuta di chiudere le scuole per 15 giorni in...

Arrivano conferme sull’indiscrezione trapelata nelle prime ore della mattina di mercoledì 4 marzo.

Secondo quanto segnala la Repubblica, il governo, attualmente riunito a Palazzo Chigi, starebbe valutando di chiudere le scuole per 15 giorni già da domani, giovedì 5 marzo o, al massimo da lunedì 9 marzo. Sarebbe il premier Giuseppe Conte a dare l’annuncio, già forse nel pomeriggio durante l’incontro con le parti sociali. Lo confermano fonti ministeriali chiarendo che ancora “nessuna decisione è stata presa al riguardo”. L’ipotesi, segnala l’Ansa, è al centro del dibattito del governo “da diverse ore e non solo da stamattina”.

Si tratterebbe, comunque, di un’ipotesi con tante ripercussioni che andrebbe spiegata per bene all’intera popolazione italiana. Necessario, però, il pieno coordinamento con le regioni affinché gli enti locali non procedano in ordine sparso.

Secondo quanto ha potuto verificare La Tecnica della Scuola, la sospensione temporanea, infatti, non sarebbe inferiore a un periodo di tempo di due settimane, e potrebbe essere estesa a un mese. Nulla di certo, per il momento, è bene sottolinearlo.

Il governo, in ogni caso, è deciso ad affidarsi al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese.

