Coronavirus, proroga dei termini per i decreti legislativi

L’emergenza coronavirus continua e il governo è al lavoro per il varo della manovra straordinaria da 20-25 miliardi.

Non solo: l’esecutivo lavora per la proroga dei termini per l’adozione dei decreti legislativi. Secondo l’ultima bozza (domenica 15 marzo), i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE PROROGA DEI TERMINI PER L’ADOZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI

Art. 1

(Proroga dei termini per l’adozione dei decreti legislativi)

In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi.

Art. 2

(Entrata in vigore)