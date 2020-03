Coronavirus: studenti inventano un disinfettante e a Bonn controilli su 185 bambini

In un Itt di Alatri ad indirizzo Chimico, gli studenti presso i propri laboratori hanno inventato e prodotto la soluzione igienizzante per mani “Amuchimico”, ideato e testato dai ragazzi, con insegnanti e assistenti di laboratorio.

Amuchimico

Considerate le speculazioni e gli allarmi lanciati per disinfettarsi, Amuchimico sarà usato a scuola e verrà presentato e reso disponibile al pubblico oggi, domenica 1 marzo.

Soluzione igienizzante in un Liceo

Presso un Liceo Scientifico invece è stato prodotto una soluzione igienizzante per mani che verrà usata come dispositivo medico per ottemperare alle nuove direttive, visto sempre che è impossibile provvedere mediante il classico acquisto nei negozi.

Il Coronavirus arriva in Germania: controlli sui bambini a Bonn

185 bambini, coi loro familiari, di una scuola elementare di Bonn sono stati sottoposti a monitoraggio da parte delle autorità sanitarie della città dopo che un maestro della scuola è risultato positivo la coronavirus.

Era stato a una sfilata di carri

Il maestro, 23 anni e con sintomi lievi, intanto si trova in quarantena a casa, e ha raccontato di essersi recato per i festeggiamenti di Carnevale a Heinsberg, dove si è registrato il maggior numero di casi, e quindi mercoledì è tornato a scuola, dove aiuta i bambini a fare i compiti nel pomeriggio. Giovedì ha iniziato a sentirsi male e non è andato al lavoro. Venerdì il test ha confermato il contagio da coronavirus.