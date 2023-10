Corsi da 30 cfu docenti già di ruolo: importante che possono essere erogati al 100% online

Ringraziando la Tecnica della Scuola che offre questo spazio ai lettori, approfitto per ricordare che il DPCM del 4 agosto 2023 pubblicato il 25 Settembre in Gazzetta specifica che i 30 cfu per i docenti già di ruolo che desiderano ci seguire una nuova abilitazione possono essere erogati al 100% online.

Ovviamente, l’esame sarebbe in presenza, cosa giusta e seria.

Auspico che questo sia messo in atto dalle Università per i seguenti motivi:

1) la possibilità per un docente di ruolo di seguire il percorso previsto dal DPCM in una Università che sia interessante e stimolante dal punto di vista formativo;

2) la possibilità di seguire il corso anche se non attivato nella ( o nelle) Università site eventualmente vicino casa;

3) la possibilità di seguire i corsi con profitto anche lavorando ( nella secondaria superiore, quest’anno ci sono docenti di ruolo che sono docenti tutor (oltre al lavoro di cattedra ordinario) di addirittura 2 classi, docenti che ovviamente non possono venir meno all’impegno preso per i loro ragazzi e per la loro scuola ma che hanno il diritto di formarsi) ;

per questi motivi ringrazio La Tecnica che mi fornisce la possibilità di diffondere questo tentativo di sensibilizzazione.

Spero che tutte le Università possano leggerlo dalla Tecnica.

Silvia Bacchelli