Corsi da 30 cfu per docenti di ruolo: fondamentale farli partire

Gentilissimi,

Ringrazio ancora una volta la Tecnica della Scuola per il prezioso spazio per i lettori, spazio che ci permette di fare sentire istanze e opinioni e di metterci in contatto reciproco.

Scrivo, ancora una volta, per ricordare alle Università l’importanza dei corsi da 30 CFU per docenti già di ruolo.

Come ha spiegato anche La Tecnica della Scuola, i percorsi da 30 CFU per docenti in possesso di abilitazione per altro grado o classe di concorso o specializzazione sostegno sono svincolati dal fabbisogno, per questo motivo (e solo per questo!!!) non sono citati nella nota nota MUR del 6 novembre 2023, neanche in riferimento alla data ultima di conclusione.

Quindi tali corsi possono essere attivati, come per fortuna alcune Università, statali, non statali o telematiche con cui sono venuta in contatto hanno capito e hanno stabilito di fare.

Tuttavia, i sopracitati corsi sono FONDAMENTALI per tantissimi docenti, che, essendo di ruolo, alcuni sono anche tutor da quest’anno di 1 o più classi, hanno il diritto di poter seguire i corsi, hanno il diritto di formarsi, senza niente togliere al loro lavoro di grande responsabilità sulle classi.

I corsi dovrebbero essere attivati da tutte le Università: come giustamente è stato detto in un incontro, chi attiva i 60 cfu può ritagliare in quell’ambito un corso da 30, telematico sincrono, per i docenti di ruolo, motivatissimi a studiare e mettersi in gioco.

(Ricordiamo che tali docenti investono 2000 euro, e di questi tempi è una scelta coraggiosa, tra l’altro sarebbe buono fosse possibile una rateizzazione)

Il corso potrà svolgersi interamente in modalità telematica sincrona e non è previsto il tirocinio diretto.

Chiedo a tutti gli interessati, se condividono il mio pensiero, di diffondere questo articolo, in modo che possa arrivare alle Università e ai responsabili del MUR: scriviamo alle Università (io l’ho già fatto con tutte quelle che conosco) per manifestare il nostro grande interesse.

Grazie !!

L’unione fa, e ha sempre fatto, la forza.

Silvia Bacchelli, docente di ruolo A26, da concorso ordinario del 2000