Corsi di formazione per docenti contro gli stereotipi di genere a scuola: il piano dell’università Bicocca

Dai grembiuli diversi per maschi e femmine alle elementari ai giochi separati per genere: diverse scuole ancora rafforzano stereotipi di genere. La Bicocca Academy dell’Università di Milano-Bicocca propone due nuovi corsi per insegnanti di ogni ordine e grado per affrontare questa sfida, all’interno del Gender Equality Plan dell’ateneo.

Il corso “Mixité. Valorizzare la presenza di alunni e alunne nella scuola di tutti/e” punta a far comprendere agli insegnanti come creare un ambiente scolastico inclusivo, in cui ogni studente possa seguire il proprio percorso al di là degli stereotipi. Come spiega Anna Granata, docente di Pedagogia generale e coordinatrice del corso, a Repubblica, “la mescolanza di generi non basta a creare una cultura del rispetto e della parità”. Questo è evidente anche guardando al gender gap nel mondo del lavoro.

L’obiettivo è superare i modelli sociali di separazione e far sì che le ragazze sappiano di avere le stesse opportunità dei ragazzi, ad esempio nelle materie STEM. Il corso affronta anche la tematica degli studenti plusdotati, prevalentemente maschi, che spesso manifestano noia a scuola. Questo fenomeno, sostiene Granata, riflette un modello di alunno standard che non esiste più.

Il secondo corso, “Promuovere una cultura rispettosa del genere. Ri-generare il sapere”, si focalizza sulla didattica, proponendo riformulazioni del sapere in chiave non maschile e su come le prospettive di genere possano modificare l’insegnamento. Elisabetta Lamarque, docente di Diritto e giustizia costituzionale e coordinatrice del corso, approfondisce il contributo delle 21 madri costituenti all’Assemblea Costituente, come Teresa Mattei, e suggerisce un approccio laboratoriale che offra agli insegnanti spunti pratici, come la ricerca e la lettura degli atti dell’Assemblea in classe.