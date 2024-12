Corsi di lotta per studenti contro il bullismo: “Così sfogano l’aggressività in palestra e non a scuola”

Corsi di lotta per studenti contro il bullismo: “Così sfogano l’aggressività in...

Insegnare ai giovani a rispettare le regole, a gestire le emozioni e a difendersi dal bullismo: è questa la missione dei corsi di “Lotta educativa” promossi dall’associazione Lotta Pesi Vicentina Umberto I. Nato come progetto all’interno di una scuola primaria, il programma si è esteso a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, diventando un punto di riferimento per molte famiglie del territorio.

“L’obiettivo non è insegnare a colpire, ma a difendersi e a canalizzare la rabbia in modo costruttivo”, spiega il direttore sportivo dell’associazione al Corriere. I corsi puntano a rafforzare la sicurezza personale e a promuovere valori come disciplina, autocontrollo e lavoro di squadra. “Molti genitori ci raccontano dei miglioramenti nei loro figli, sia a livello di autostima che nella gestione delle emozioni”, aggiunge.

La palestra, attiva dal 1969, offre un ambiente sicuro e regolamentato dove i giovani imparano a trasformare l’aggressività in uno strumento positivo. “L’aggressività è naturale, ma va incanalata. Se viene sfogata in palestra, non esploderà fuori”, sottolineano gli istruttori, che ribadiscono come la lotta sia una disciplina basata sul controllo, diversa da sport come il pugilato: “Nella lotta l’obiettivo è bloccare l’avversario, non colpirlo”.

I benefici del progetto si riflettono anche nelle scuole locali, dove l’associazione collabora da anni offrendo percorsi formativi. Tra le iniziative in corso c’è un programma di difesa personale per gli studenti di un liceo, integrato nel piano scolastico. L’associazione punta così a insegnare ai ragazzi non solo a proteggersi, ma anche a sviluppare una mentalità positiva per affrontare le sfide quotidiane.

“La lotta non è solo uno sport di forza, ma un’occasione per crescere come persone”, affermano gli istruttori. Ogni lezione diventa un momento per imparare il rispetto delle regole, la collaborazione e l’importanza dell’impegno. Grazie a questo approccio, i partecipanti non solo sviluppano capacità fisiche, ma crescono in termini di consapevolezza e resilienza, fondamentali per affrontare le difficoltà della vita.