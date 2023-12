Corsi di preparazione docenti al 30% di sconto per i tesserati Cisl: scopri come approfittare della promozione

Corsi di formazione per docenti scontati al 30%: con la collaborazione tra La Tecnica della Scuola e il sindacato Cisl Scuola è possibile. Alcuni dei principali corsi di preparazione ai concorsi di Tecnica della Scuola Formazione saranno in sconto per tutti coloro che sono tesserati Cisl. Ecco le principali informazioni sui corsi su cui sarà applicato lo sconto, le scadenze e le procedure per attivarlo.

Come ottenere lo sconto?

Per ottenere lo sconto bisogna essere soci Cisl Scuola e richiedere il codice promozionale alla propria sede territoriale del sindacato.

Fino a quando sarà attivo lo sconto?

Lo sconto sarà attivo, per il momento, fino al 30 aprile 2024.

Quali corsi in sconto?

I corsi su cui sarà applicato lo sconto del 30% sono:

I corsi di preparazione al concorso docenti.

I corsi di preparazione all’accesso al corso di specializzazione per il sostegno nelle varie Università italiane (TFA Sostegno).

I corsi di preparazione al concorso dirigenti scolastici.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.