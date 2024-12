Corsi di specializzazione sostegno, Valditara: “Per la prima volta affidiamo questo compito all’Indire, ente dipendente dal Ministero”. Protesta la Flc-Cgil

Non a tutti piacciono le “prime volte” di cui parla spesso il ministro Valditara.

In queste ore, la Flc-Cgil interviene su una delle dichiarazioni fatte dal Ministro nel corso dell’intervista rilasciata a Massimo Gramellini domenica scorsa.

“Per la prima volta – queste le parole di Valditara riprese dal sindacato di Gianna Fracassi – noi andiamo a stabilizzare in modo significativo docenti che non potevano essere assunti perché non avevano la specializzazione. La gran parte dei docenti precari sono docenti di sostegno. E perché non potevano essere stabilizzati? Perché mancavano le specializzazioni, perché le università non avevano interesse più di tanto a specializzarli e quindi non specializzavano questi docenti”.

“Noi – ha aggiunto ancora il Ministro – abbiamo, per la prima volta, affidato a INDIRE, che è un ente di ricerca dipendente dal Ministero, il compito di specializzare questi docenti”.



Ed è proprio per queste parole che Flc-Cgil “bacchetta” il Ministro ricordandogli che è proprio il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che ribadisce l’autonomia degli Enti Pubblici di Ricerca.

Il rapporto, quindi, non è di “dipendenza”, come vorrebbe il Ministro, ma di vigilanza, oltretutto con limiti molto precisi tanto che la legge prevede espressamente che “i competenti organi deliberativi dell’Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l’atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità”.